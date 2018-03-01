Влада Литви замовчувала проблему якості продуктів харчування з 2011 року

КИЇВ. 1 березня. УНН. Глави деяких урядових відомств Литви знали про наявність практики подвійних стандартів щодо продуктів харчування з 2011 року. Про це свідчать результати розслідування парламентської комісії країни, проведеного у зв'язку із заявами про низьку якість імпортованих в Литву товарів, передає УНН з посиланням на литовське видання Delfi.lt.