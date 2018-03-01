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Влада Литви замовчувала проблему якості продуктів харчування з 2011 року

Влада Литви замовчувала проблему якості продуктів харчування з 2011 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Глави деяких урядових відомств Литви знали про наявність практики подвійних стандартів щодо продуктів харчування з 2011 року. Про це свідчать результати розслідування парламентської комісії країни, проведеного у зв'язку із заявами про низьку якість імпортованих в Литву товарів, передає УНН з посиланням на литовське видання Delfi.lt.

Йдеться про Мінсільгосп, Мін'юст, Держпродветслужбу, Держпотребслужбу. Знаючи про проблему, жодне з цих відомств не виявило ініціативи щодо її вирішення протягом 8 років. Держпродветслужба спробувала з'ясувати, з чиєї вини були створені умови для дискримінації литовських споживачів тільки минулого року. Але під час відомчого дослідження не було даних про те, що продукти не відповідають стандартам якості ЄС.

Результати розслідування прокоментувала екс-міністр сільського господарства Віргінія Балтрайтене. Вона зазначила, що на час свого правління була переконана в необхідності вирішувати проблему якості продуктів харчування на рівні ЄС, а не на рівні окремих країн.

Нагадаємо, раніше в ЄС розгорівся скандал щодо якості проданих продуктів харчування. Відразу кілька країн заявили про те, що виробники поставляють на ринки Східної Європи продукти нижчої якості, ніж на ринки країн Західної Європи. Про неприпустимість такої продуктової дискримінації заявили Польща, Чехія, Литва, Словаччина, Угорщина.

Прем'єр Болгарії і зовсім звинуватив країни ЄС в продовольчому "апартеїді".

Небезпідставність обурення цих країн підтвердило дослідження ринків, проведене Європейським парламентом. У його укладанні було сказано: "якість харчових продуктів, що продаються в Центрально-Східній Європі, гірша, ніж в західних країнах".

Що ж стосується України, то експерти не виключають, що і наші ринки теж можуть бути наповнені європейськими товарами нижчої якості, ніж магазини Західної Європи.

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