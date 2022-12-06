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Власти Киева собирают информацию о коммунальном бизнесе, который работает в автономном режиме

Власти Киева собирают информацию о коммунальном бизнесе, который работает в автономном режиме

Киев • УНН

 • 1115256 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Власти Киева собирают информацию о коммунальных учреждениях и учреждениях, работающих в автономном режиме, чтобы горожане знали, куда смогут обратиться в случае необходимости. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

«Столичная власть продолжает информировать киевлян о работе отдельных коммунальных учреждений и учреждений, обеспеченных автономными источниками питания и готовых работать в условиях отсутствия электроснабжения. Также мы составили список и распространили адреса отдельных магазинов, торговых сетей и ТРЦ, аптек и ветклиник, банков. Этот перечень будем постоянно расширять, поскольку к нам обращаются представители частного бизнеса, чьи магазины, аптеки, заведения питания, бытового обслуживания и другие готовы работать, чтобы обеспечить потребности киевлян в случае чрезвычайной ситуации», – сообщил Кличко.

Он добавил, что столичные власти разработали и предлагают бизнесу заполнять специальную форму. Предприниматели могут внести в нее информацию о своих заведениях, готовых продолжать работать на автономных источниках питания. Данная информация будет проработана и опубликована на официальном сайте и страницах в соцсетях городских властей.

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о механизмах обеспечения киевлян питьевой водой. При перебоях с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

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