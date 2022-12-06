Влада Києва збирає інформацію про комунальний бізнес, який працює в автономному режимі

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«Столична влада продовжує інформувати киян щодо роботи окремих комунальних закладів і установ, які забезпечені автономними джерелами живлення та готові працювати в умовах відсутності електропостачання. Також ми склали перелік і поширили адреси окремих магазинів, торгових мереж та ТРЦ, аптек та ветклінік, банків. Цей перелік будемо постійно розширювати, оскільки до нас звертаються представники приватного бізнесу, чиї магазини, аптеки, заклади харчування, побутового обслуговування та інші готові працювати, аби забезпечити потреби киян у разі надзвичайної ситуації», – повідомив Кличко.

Він додав, що столична влада розробила і пропонує бізнесу заповнювати спеціальну форму. Підприємці можуть внести до неї інформацію про свої заклади, які готові продовжувати працювати на автономних джерелах живлення. Дана інформація буде опрацьована та опублікована на офіційному сайті та сторінках у соцмережах міської влади.

Нагадаємо

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про механізми забезпечення киян питною водою. У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.