Кличко повідомив, як місто забезпечуватиметься питною водою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про механізми забезпечення киян питною водою, повідомляє УНН.
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«У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів», - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.
За словами міського голови, столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі.
«Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.
Також, нагадаю, що у випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду», - повідомив Кличко.
Він також надав список мереж і магазинів, які працюють за умов відсутності централізованого електропостачання. Список можна знайти за посиланням.
Інформація про те, де розташований найближчий до вашого дому бювет і статус його підключення до електроенергії можна знайти на мапі бюветів за посиланням.