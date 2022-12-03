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Кличко сообщил, как город будет снабжаться питьевой водой

Кличко сообщил, как город будет снабжаться питьевой водой

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о механизмах обеспечения киевлян питьевой водой, сообщает УНН.

Цитата

«При перебоях с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам», – написал Кличко в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия «Киевводфонд» и еще шесть бюветов «Киевводоканала» на левом берегу.

«Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.

Также, напомню, что в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, которые питаются от автономных источников, то есть генераторов. В них можно будет приобрести питьевую воду, - сообщил Кличко.

Он также предоставил список сетей и магазинов, работающих в условиях отсутствия централизованного электроснабжения. Список можно найти по ссылке

Информация о том, где расположен ближайший к вашему дому бювет и статус его подключения к электроэнергии можно найти на карте бюветов по ссылке

Украинские Национальные Новости

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