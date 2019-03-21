Власти Канады придумали, как снизить цены на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Власти Канады намерены добиться снижения цен на лекарства, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Для этого планируется создать национальное агентство по лекарственным средствам. Структура должна будет контролировать стоимость рецептурных лекарств и в случае необходимости – добиваться их снижения.
"Это позволит расширить финансируемую государством программу здравоохранения", – говорится в сообщении.
На сегодня система здравоохранения Канады, в отличие от многих других стран, не покрывает стоимость основных рецептурных препаратов, поэтому пациентам приходится полагаться только на различные страховые выплаты.
Сообщается, что стоимость оригинальных лекарственных препаратов в Канаде в среднем на 20% выше, чем в других развитых странах. При этом, около 20% канадцев не могут позволить купить себе медицинскую страховку. Ожидается, что новое агентство, которое может заработать уже в 2022-2023 годах, будет оценивать эффективность новых лекарств, обсуждать их стоимость с фармкомпаниями, и определять экономическую целесообразность их применения.
В целом, затраты на покупку лекарственных средств в Канаде выросли с 2,6 млрд канадских долларов в 1985 году до 33,7 млрд канадских долларов (25,3 млрд долларов США) в 2018 году.
В Украине тоже существует проблема завышенной стоимости лекарственных препаратов. Ценами на лекарства аптеки злоупотребляют часто, но особенно – в период эпидемий, считает эксперт Виктор Чумак.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.
"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.