Власти Канады придумали, как снизить цены на лекарства

Для этого планируется создать национальное агентство по лекарственным средствам. Структура должна будет контролировать стоимость рецептурных лекарств и в случае необходимости – добиваться их снижения.

"Это позволит расширить финансируемую государством программу здравоохранения", – говорится в сообщении.

На сегодня система здравоохранения Канады, в отличие от многих других стран, не покрывает стоимость основных рецептурных препаратов, поэтому пациентам приходится полагаться только на различные страховые выплаты.

Сообщается, что стоимость оригинальных лекарственных препаратов в Канаде в среднем на 20% выше, чем в других развитых странах. При этом, около 20% канадцев не могут позволить купить себе медицинскую страховку. Ожидается, что новое агентство, которое может заработать уже в 2022-2023 годах, будет оценивать эффективность новых лекарств, обсуждать их стоимость с фармкомпаниями, и определять экономическую целесообразность их применения.

В целом, затраты на покупку лекарственных средств в Канаде выросли с 2,6 млрд канадских долларов в 1985 году до 33,7 млрд канадских долларов (25,3 млрд долларов США) в 2018 году.

В Украине тоже существует проблема завышенной стоимости лекарственных препаратов. Ценами на лекарства аптеки злоупотребляют часто, но особенно – в период эпидемий, считает эксперт Виктор Чумак.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.

"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.