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Влада Канади придумала, як знизити ціни на ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Влада Канади має намір домогтися зниження цін на ліки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Влада Канади придумала, як знизити ціни на ліки

Для цього планується створити національне агентство з лікарських засобів. Структура повинна буде контролювати вартість рецептурних ліків і в разі необхідності - добиватися їх зниження.

"Це дозволить розширити фінансовану державою програму охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні система охорони здоров'я Канади, на відміну від багатьох інших країн, не покриває вартість основних рецептурних препаратів, тому пацієнтам доводиться покладатися тільки на різні страхові виплати.

Повідомляється, що вартість оригінальних лікарських препаратів в Канаді в середньому на 20% вище, ніж в інших розвинених країнах. При цьому, близько 20% канадців не можуть дозволити купити собі медичну страховку. Очікується, що нове агентство, яке може запрацювати вже у 2022-2023 роках, буде оцінювати ефективність нових ліків, обговорювати їх вартість з фармкомпаніями, і визначати економічну доцільність їх застосування.

В цілому, витрати на покупку лікарських засобів в Канаді виросли з 2,6 млрд канадських доларів в 1985 році до 33,7 млрд канадських доларів (25,3 млрд доларів США) у 2018 році.

В Україні теж існує проблема завищеної вартості лікарських препаратів. Цінами на ліки аптеки зловживають часто, але особливо - у період епідемій, вважає експерт Віктор Чумак.

Так, на жарознижуючих препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін розрізняються в три рази.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію недавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

"Аптечний" законопроект (№8591 - д) спрямований на те, щоби вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.

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