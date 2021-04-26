Власти Индии потребовали от соцсетей удалить посты с критикой из-за COVID-19

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно оказывается более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа больных уже в мае может достичь 500 тысяч.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Кабмин отменил пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего оборудование на три месяца, чтобы увеличить их доступность.
Что предшествовало
Ранее в США заявили, что предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом.
В частности, Франция заявила, что направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией.