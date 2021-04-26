Власти Индии потребовали от соцсетей удалить посты с критикой из-за COVID-19

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Киев  •  УНН

 • 13253 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На фоне второй волны коронавируса и дефицита необходимого для госпитализированных больных кислорода правительство Индии потребовал от Facebook, Instagram и Twitter удалить десятки сообщений в социальных сетях, критикуют меры властей по борьбе с пандемией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), передает УНН.

Что известно

Требование коснулась примерно 100 постов, содержащих критику со стороны оппозиционных политиков и призывы к премьер-министру Индии Нарендра Моди подать в отставку, сообщает газета. Правительство заявило, что такие сообщения “распространяют фальшивую информацию или вводящую в заблуждение” и вызывают “панику по поводу ситуации с COVID-19 в Индии, используя несвязанные и старые изображения”.

Детали

По данным NYT, один из отдаленных твитов опубликовал Молой Гхатак, министр труда в управляемом оппозицией штате Западная Бенгалия. Гхатак обвинил Моди в “бесхозяйственности” и возложил на него прямую ответственность за гибель людей из коронавирус.

По данным NYT, компании выполнили запросы, отчасти сделав сообщение невидимыми для тех, кто использует сайты в Индии. В Twitter пояснили, что если контент “определен как незаконный в определенной юрисдикции, но не нарушая правил Twitter, компания может ограничить доступ к нему только в Индии”.

Дополнение

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно оказывается более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа больных уже в мае может достичь 500 тысяч.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Кабмин отменил пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего оборудование на три месяца, чтобы увеличить их доступность.

Что предшествовало

Ранее в США заявили, что предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом.

В частности, Франция заявила, что направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией.

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