Влада Індії зажадала від соцмереж видалити пости з критикою через COVID-19

Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.

Що передувало

Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Зокрема, Франція заявила, що направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією.