Влада Індії зажадала від соцмереж видалити пости з критикою через COVID-19

Що відомо
Вимога торкнулась приблизно 100 постів, що містять критику з боку опозиційних політиків і заклики до прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді подати у відставку, повідомляє газета. Уряд заявив, що такі повідомлення “поширюють фальшиву інформацію або таку, що вводить в оману” і викликають “паніку з приводу ситуації з COVID-19 в Індії, використовуючи незв’язані і старі зображення”.
Деталі
За даними NYT, один з віддалених твітів опублікував Молою Гхатак, міністр праці в керованому опозицією штаті Західна Бенгалія. Гхатак звинуватив Моді в “безгосподарності” і поклав на нього пряму відповідальність за загибель людей через коронавірус.
За даними NYT, компанії виконали запити, почасти зробивши повідомлення невидимими для тих, хто використовує сайти в Індії. У Twitter пояснили, що якщо контент “визначений як незаконний в певній юрисдикції, але не порушуючи правил Twitter, компанія може обмежити доступ до нього тільки в Індії”.
Доповнення
Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.
Що передувало
Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з коронавірусом.
Зокрема, Франція заявила, що направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією.