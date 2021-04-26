Влада Індії зажадала від соцмереж видалити пости з критикою через COVID-19

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На тлі другої хвилі коронавірусу та дефіциту необхідного для госпіталізованих хворих кисню уряд Індії зажадав від Facebook, Instagram і Twitter видалити десятки повідомлень в соціальних мережах, які критикують заходи влади по боротьбі з пандемією. Про це пише газета The New York Times (NYT), передає УНН.

Що відомо

Вимога торкнулась приблизно 100 постів, що містять критику з боку опозиційних політиків і заклики до прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді подати у відставку, повідомляє газета. Уряд заявив, що такі повідомлення “поширюють фальшиву інформацію або таку, що вводить в оману” і викликають “паніку з приводу ситуації з COVID-19 в Індії, використовуючи незв’язані і старі зображення”.

Деталі

За даними NYT, один з віддалених твітів опублікував Молою Гхатак, міністр праці в керованому опозицією штаті Західна Бенгалія. Гхатак звинуватив Моді в “безгосподарності” і поклав на нього пряму відповідальність за загибель людей через коронавірус.

За даними NYT, компанії виконали запити, почасти зробивши повідомлення невидимими для тих, хто використовує сайти в Індії. У Twitter пояснили, що якщо контент “визначений як незаконний в певній юрисдикції, але не порушуючи правил Twitter, компанія може обмежити доступ до нього тільки в Індії”.

Доповнення

Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.

Що передувало

Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Зокрема, Франція заявила, що направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією.

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