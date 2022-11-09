Власти Франции призвали местные загрязнители сократить выбросы в обмен на госпомощь

Детали

Нефтегазовая группа TotalEnergies, производитель цемента Holcim и производитель стали ArcelorMittal были среди приглашенных в Елисейский дворец, чтобы выслушать президента Макрона, который хочет, чтобы Франция была лидером в экологически чистой промышленности. Страна стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Обращаясь к руководителям, чьи компании управляют 50 наиболее загрязняющими промышленными объектами Франции, Макрон сказал, что если они одни уменьшат свои выбросы на этих предприятиях вдвое, то выброс парниковых газов в стране упадет на 5%.

По официальным данным, на промышленность приходится всего 10% рабочих мест во Франции, однако 20% занимают выбросы парниковых газов.

На 50 самых грязных промышленных объектов приходится половина этих выбросов, что эквивалентно выбросам примерно 4 миллионов человек во Франции.

Макрон заявил, что правительство выделит 10 миллиардов евро, если руководство представит планы по сокращению выбросов в течение 18 месяцев.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат максимально использует все образующиеся в процессе производства отходы, а все для того, чтобы не навредить экологии страны.