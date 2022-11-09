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Власти Франции призвали местные загрязнители сократить выбросы в обмен на госпомощь

Власти Франции призвали местные загрязнители сократить выбросы в обмен на госпомощь

Киев • УНН

 • 247018 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал крупнейших загрязнителей Франции, чтобы они сократили свои выбросы парниковых газов вдвое в течение следующего десятилетия. Власти страны выделят больше государственных средств, доступных для помощи в декарбонизации экономики, если они будут действовать быстро. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Нефтегазовая группа TotalEnergies, производитель цемента Holcim и производитель стали ArcelorMittal были среди приглашенных в Елисейский дворец, чтобы выслушать президента Макрона, который хочет, чтобы Франция была лидером в экологически чистой промышленности. Страна стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Обращаясь к руководителям, чьи компании управляют 50 наиболее загрязняющими промышленными объектами Франции, Макрон сказал, что если они одни уменьшат свои выбросы на этих предприятиях вдвое, то выброс парниковых газов в стране упадет на 5%.

По официальным данным, на промышленность приходится всего 10% рабочих мест во Франции, однако 20% занимают выбросы парниковых газов.

На 50 самых грязных промышленных объектов приходится половина этих выбросов, что эквивалентно выбросам примерно 4 миллионов человек во Франции.

Макрон заявил, что правительство выделит 10 миллиардов евро, если руководство представит планы по сокращению выбросов в течение 18 месяцев.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат максимально использует все образующиеся в процессе производства отходы, а все для того, чтобы не навредить экологии страны.

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