Влада Франції закликала місцеві забруднювачі скоротити викиди в обмін на дердопомогу

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Нафтогазова група TotalEnergies, виробник цементу Holcim і виробник сталі ArcelorMittal були серед запрошених до Єлисейського палацу, щоб вислухати президента Макрона, який хоче, щоб Франція була лідером у екологічно чистій промисловості. Країна прагне стати вуглецево-нейтральною до 2050 року.

Звертаючись до керівників, чиї компанії управляють 50 найбільш забруднювальними промисловими об’єктами Франції, Макрон сказав, що якщо вони одні зменшать свої викиди на цих підприємствах вдвічі, то викид парникових газів у країні впаде на 5%.

За офіційними даними, на промисловість припадає лише 10% робочих місць у Франції, проте 20% займають викиди парникових газів.

На 50 найбрудніших промислових об’єктів припадає половина цих викидів, що еквівалентно викидам приблизно 4 мільйонів людей у ​​Франції.

Макрон заявив, що уряд виділить 10 мільярдів євро, якщо керівництво представить плани щодо скорочення викидів протягом 18 місяців.

Додамо

Київський картонно-паперовий комбінат максимально використовує всі відходи, які утворюються в процесі виробництва, а все для того, аби не нашкодити екології країни.