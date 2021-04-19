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Власти Чехии считают, что боеприпасы на складе в Врбетице могли взорваться случайно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Взрыв боеприпасов на складе в Врбетице в октябре 2014 года, в котором Чехия подозревает агентов российских спецслужб, мог произойти случайно. Об этом заявил первый вице-премьер - министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

Детали

По словам Гамачека, который совмещает должность главы МВД Чехии с должностью министра иностранных дел, чешская полиция прорабатывает вариант, что боеприпасы должны были взорваться позже в Болгарии. Гамачек отметил также, что доказательств причастности России к взрывам, с его слов, достаточно.

Цитата:

"Можно сказать, что во время первого взрыва произошло нечто иное, чем планировалось", - сказал Гамачек.

Он признал, что, по мнению следствия, вполне вероятно, что боеприпасы должны были находиться в Болгарии в момент запланированного взрыва. Чехия уже сотрудничает с Болгарией в расследовании взрывов.

Агенты Мишкин и Чепига

Министр сообщил, что Чехия обратится к России с просьбой допросить двух агентов российской военной секретной службы ГРУ, которые, вероятно, стояли за взрывами в Врбетице.

Речь идет об Александре Мишкине и Анатолии Чепиге (известны также как Александр Петров и Руслан Боширов), которых также подозревают в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании.

Но, по словам Гамачека, он сомневается, что Россия выполнит просьбу Чехии.

"Полиция попытается допросить этих двоих. Но, учитывая то, как российская сторона подходила к этим вопросам в прошлом, я сомневаюсь, что эта помощь будет оказана", - сказал министр.

Он также подтвердил, что российские агенты Мишкин и Чепига интересовались складом боеприпасов и оружия во Врбетице. По словам Гамачека, Чехия, вероятно, не будет требовать от России компенсации за многомиллиардный ущерб, причиненный взрывами в Врбетице. Это будет означать, что Российская Федерация признает вину.

"Учитывая, что она никогда не принимала эту процедуру в прошлом, я не ожидаю, что это произойдет", - сказал он.

Контекст

Вечером 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. По его словам, они являются сотрудниками российских спецслужб.

У Праги есть “обоснованные подозрения” в причастности российских спецслужб ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека, объяснил премьер Андрей Бабиш.

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