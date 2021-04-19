Влада Чехії вважає, що боєприпаси на складі в Врбетицях могли вибухнути випадково

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За словами Гамачека, який суміщає посаду голови МВС Чехії з посадою міністра закордонних справ, чеська поліція опрацьовує варіант, що боєприпаси повинні були вибухнути пізніше в Болгарії. Гамачек зазначив також, що доказів причетності Росії до вибухів, з його слів, досить.

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"Можна сказати, що під час першого вибуху сталося щось інше, ніж планувалося", - сказав Гамачек.

Він визнав, що, на думку слідства, цілком ймовірно, що боєприпаси повинні були перебувати в Болгарії в момент запланованого вибуху. Чехія вже співпрацює з Болгарією в розслідуванні вибухів.

Агенти Мішкін і Чепіга

Міністр повідомив, що Чехія звернеться до Росії з проханням допитати двох агентів російської військової секретної служби ГРУ, які, ймовірно, стояли за вибухами в Врбетицях.

Йдеться про Олександра Мішкіна і Анатолія Чепігу (відомі також як Олександр Петров і Руслан Боширов), яких також підозрюють в отруєнні колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері у Великій Британії.

Але, за словами Гамачека, він сумнівається, що Росія виконає прохання Чехії.

"Поліція спробує допитати цих двох. Але, з огляду на те, як російська сторона підходила до цих питань у минулому, я сумніваюся, що ця допомога буде надана", - сказав міністр.

Він також підтвердив, що російські агенти Мішкін і Чепіга цікавилися складом боєприпасів і зброї під Врбетицями. За словами Гамачека, Чехія, ймовірно, не буде вимагати від Росії компенсації за багатомільярдний збиток, заподіяний вибухами у Врбетицях. Це буде означати, що Російська Федерація визнає провину.

"З огляду на те, що вона ніколи не погоджувалася на цю процедуру в минулому, я не очікую, що це станеться", - сказав він.

Контекст

Увечері 17 квітня голова МЗС Чехії Ян Гамачек оголосив, що з країни будуть вислані 18 російських дипломатів. За його словами, вони є співробітниками російських спецслужб.

У Праги є "обґрунтовані підозри" у причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетице на сході країни в жовтні 2014 року, у результаті якого загинули дві людини, пояснив прем'єр Андрей Бабіш.