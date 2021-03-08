Власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране - Amnesty International

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 62918 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84165 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112609 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147923 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197324 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194277 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280984 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330106 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157944 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143200 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 31952 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 20817 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 48976 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 16694 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 24365 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 330110 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 283167 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 438123 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 404016 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 387120 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108517 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187528 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215616 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195463 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280987 просмотра
Актуальное
Власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране - Amnesty International

Власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране - Amnesty International

Киев  •  УНН

 • 14147 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Женщины Беларуси играют видную роль в протестах, подвергаясь репрессиям и угрозам, подчеркивается в распространенном пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International, пишет УНН.

Детали

Женские организации страны подвергаются особым, специфическим преследованиям, отмечают правозащитники.

Собеседниц Amnesty International арестовывавшие и допрашивавшие их силовики обвиняли в том, что они “плохие матери”, что они “плохие жены”, власти угрожали забрать у них их детей. Во время содержания под стражей они сталкивались с жестокостью, кого-то бросили в тюрьму в результате необоснованного уголовного преследования, говорится в пресс-релизе Amnesty International.

“Светлана Тихановская, принужденная к эмиграции кандидат в президенты, глава ее штаба Мария Колесникова, брошенная в тюрьму, Марфа Рабкова, заключенная правозащитница, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, приговоренные к двухлетнему заключению за прямую трансляцию акции протеста — вот лишь некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси, — говорит Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси. — В глубоко патриархальном обществе с повсеместным распространением семейного насилия женщины в Беларуси рисковали многим, когда отстаивали свои убеждения. Сейчас же белорусские власти принимают еще более жестокие меры, направленные против женщин-активисток, их организаций и семей”.

Одна из героинь нового брифинга Amnesty International — Юлия Мицкевич, активистка-феминистка, руководительница гендерно-просветительской организации под названием “Актыўным Быць Файна”, одновременно является членом подгруппы оппозиционного Координационного совета “Фем-группа”. Она была задержана 20 октября 2020 года при выходе из своего офиса, — сообщается в пресс-релизе.

Как поясняется в документе, Юлии было официально предъявлено обвинение в “участии в незаконном собрании”, но по ее мнению, ее преследуют именно за ее деятельную борьбу за гендерное равенство. Сотрудники милиции, задержавшие Юлию, и следователи, допрашивавшие ее, наставали на том, чтобы она подписала заявление, что она принимала участие в “незаконных” действиях непосредственно как представитель своей организации.

“Они то обещали, то запугивали. В первый раз они интересовались Фем-группой, женскими маршами и финансированием, а во второй раз спрашивали уже о моей организации”, — рассказала Юлия Amnesty International.

“Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека. В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы”, — обратилась Аиша Джанг к сторонникам Amnesty International.

Справка

Глобальная кампания солидарности Amnesty International с протестующими в Беларуси #StandWithBelarus была запущена 27 января 2021 года с публикации доклада, показывающего, как белорусские власти использовали систему правосудия для наказания жертв пыток, а не преступников. Организация регулярно выпускает материалы, в которых освещается, каким преследованиям подвергаются различные слои белорусского общества. Активисты Amnesty International по всему миру будут участвовать в различных акциях, чтобы продемонстрировать свою солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы