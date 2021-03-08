Власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране - Amnesty International

Детали

Женские организации страны подвергаются особым, специфическим преследованиям, отмечают правозащитники.

Собеседниц Amnesty International арестовывавшие и допрашивавшие их силовики обвиняли в том, что они “плохие матери”, что они “плохие жены”, власти угрожали забрать у них их детей. Во время содержания под стражей они сталкивались с жестокостью, кого-то бросили в тюрьму в результате необоснованного уголовного преследования, говорится в пресс-релизе Amnesty International.

“Светлана Тихановская, принужденная к эмиграции кандидат в президенты, глава ее штаба Мария Колесникова, брошенная в тюрьму, Марфа Рабкова, заключенная правозащитница, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, приговоренные к двухлетнему заключению за прямую трансляцию акции протеста — вот лишь некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси, — говорит Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси. — В глубоко патриархальном обществе с повсеместным распространением семейного насилия женщины в Беларуси рисковали многим, когда отстаивали свои убеждения. Сейчас же белорусские власти принимают еще более жестокие меры, направленные против женщин-активисток, их организаций и семей”.

Одна из героинь нового брифинга Amnesty International — Юлия Мицкевич, активистка-феминистка, руководительница гендерно-просветительской организации под названием “Актыўным Быць Файна”, одновременно является членом подгруппы оппозиционного Координационного совета “Фем-группа”. Она была задержана 20 октября 2020 года при выходе из своего офиса, — сообщается в пресс-релизе.

Как поясняется в документе, Юлии было официально предъявлено обвинение в “участии в незаконном собрании”, но по ее мнению, ее преследуют именно за ее деятельную борьбу за гендерное равенство. Сотрудники милиции, задержавшие Юлию, и следователи, допрашивавшие ее, наставали на том, чтобы она подписала заявление, что она принимала участие в “незаконных” действиях непосредственно как представитель своей организации.

“Они то обещали, то запугивали. В первый раз они интересовались Фем-группой, женскими маршами и финансированием, а во второй раз спрашивали уже о моей организации”, — рассказала Юлия Amnesty International.

“Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека. В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы”, — обратилась Аиша Джанг к сторонникам Amnesty International.

Справка

Глобальная кампания солидарности Amnesty International с протестующими в Беларуси #StandWithBelarus была запущена 27 января 2021 года с публикации доклада, показывающего, как белорусские власти использовали систему правосудия для наказания жертв пыток, а не преступников. Организация регулярно выпускает материалы, в которых освещается, каким преследованиям подвергаются различные слои белорусского общества. Активисты Amnesty International по всему миру будут участвовать в различных акциях, чтобы продемонстрировать свою солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси.