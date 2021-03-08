Влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації у країні - Amnesty International

Деталі

Жіночі організації країни піддаються особливим, специфічним переслідуванням, відзначають правозахисники.

Співрозмовниць Amnesty International заарештовують і силовики, що допитували їх, звинувачували в тому, що вони “погані матері”, що вони “погані дружини”, влада погрожувала забрати у них їх дітей. Під час утримання під вартою вони стикалися з жорстокістю, когось кинули до в’язниці в результаті необґрунтованого кримінального переслідування, йдеться в прес-релізі Amnesty International.

“Світлана Тіхановська, примушена до еміграції кандидатка у президенти, глава її штабу Марія Колєснікова, кинута у в’язницю, Марфа Рабкова, ув’язнена правозахисниця, журналістки Катерина Бахвалова і Дарина Чульцова, засуджені до дворічного ув’язнення за пряму трансляцію акції протесту — ось лише деякі з багатьох жінок, чиї імена стали синонімами боротьби за свободу і права людини в Білорусі, — каже Аїша Джанг, старша керівниця кампаній Amnesty International по Білорусі. — У глибоко патріархальному суспільстві з повсюдним поширенням сімейного насильства жінки в Білорусі ризикували багато чим, коли відстоювали свої переконання. Зараз же білоруська влада приймає ще більш жорстокі заходи, спрямовані проти жінок-активісток, їх організацій та сімей”.

Одна з героїнь нового брифінгу Amnesty International — Юлія Міцкевич, активістка-феміністка, керівниця гендерно-просвітницької організації під назвою “Актыўным Быць Файна”, одночасно є членом підгрупи опозиційного Координаційної ради “Фем-група”. Вона була затримана 20 жовтня 2020 року за вихід зі свого офісу, — повідомляється в прес-релізі.

Як пояснюється в документі, Юлії було офіційно пред’явлено звинувачення в “участі в незаконних зборах”, але на її думку, її переслідують саме за її діяльну боротьбу за гендерну рівність. Співробітники міліції, які затримали Юлію, і слідчі, які допитували її, наполягали на тому, щоб вона підписала заяву, що вона брала участь в “незаконних” діях безпосередньо як представник своєї організації.

“Вони обіцяли, то залякували. У перший раз вони цікавилися Фем-групою, жіночими маршами і фінансуванням, а вдруге питали вже про мою організацію”, — розповіла Юлія Amnesty International.

“Ми закликаємо до солідарності з відважними жінками Білорусі в їх боротьбі за свободу і права людини. У своїй боротьбі вони кидають виклик патріархальним поглядам і репресивному уряду, який прагне придушити права людини і придушити зміни і прогрес, до яких закликають білоруси”, — звернулася Аїша Джанг до прихильників Amnesty International.

Довідка

Глобальна кампанія солідарності Amnesty International з протестуючими в Білорусі #StandWithBelarus була запущена 27 січня 2021 року з публікації доповіді, що показує, як білоруська влада використовувала систему правосуддя для покарання жертв тортур, а не злочинців. Організація регулярно випускає матеріали, в яких висвітлюється, яких переслідувань зазнають різні прошарки білоруського суспільства. Активісти Amnesty International по всьому світу братимуть участь в різних акціях, щоб продемонструвати свою солідарність з мирними демонстрантами в Білорусі.