ВККСУ: первый этап квалификационных экзаменов прошли более половины судей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Более половины судей из первой группы сдали экзамен в рамках квалификационного оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.
"С первой группы 595 с 990 судей составили двухуровневый экзамен в пределах квалификационной оценки. Всего до 15 марта текущего года этот этап пройдут 990 судей со всей Украины", - говорится в сообщении.
Из указанного количества тех, кто сдал экзамен, 176 - судьи местных и 419 - судьи апелляционных судов. Среди судей, которые сдали экзамен, 242 судьи гражданского суда, уголовного - 178, хозяйственного - 60, административного - 115 судей.
Председатель ВККСУ Сергей Козьяков отметил, что следующая группа судей, которая пройдет квалификационное оценивание, включает 1790 судей. Он добавил, что во второй половине марта эти судьи будут проходить собеседования с членами ВККСУ.
Напомним, что квалификационное оценивание предусмотрено для определения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде и является частью кадровой перезагрузки судебной ветви власти. Отказ судьи от оценки или неуспешное ее прохождение является причиной для увольнения судьи.
Напомним, на должности судей в местные суды претендует более 4,5 тыс. кандидатов.