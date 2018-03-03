ВККСУ: перший етап кваліфікаційних іспитів склали більше половини суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Понад половина суддів з першої групи склали іспит у межах кваліфікаційного оцінювання. Про це повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів україни, передає УНН.
"Із першої групи 595 із 990 суддів склали дворівневий іспит в межах кваліфікаційного оцінювання. Загалом до 15 березня поточного року цей етап пройдуть 990 суддів з усієї України", - йдеться у повідомленні.
Із вказаної кількості тих, хто склав іспит, 176 – судді місцевих та 419 – судді апеляційних судів. Серед суддів, які здали іспит, 242 судді цивільного суду, кримінального – 178, господарського – 60, адміністративного – 115 суддів.
Голова ВККСУ Сергій Козьяков зазначив, що наступна група суддів, яка пройде кваліфікаційне оцінювання, включає 1790 суддів. Він додав, що у другій половині березня ці судді проходитимуть співбесіди з членами ВККСУ.
Нагадаємо, що кваліфікаційне оцінювання передбачено для визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді та є частиною кадрового перезавантаження судової гілки влади. Відмова судді від оцінювання або неуспішне його проходження є причиною для звільнення судді.
Нагадаємо, на посади суддів в місцеві суди претендує понад 4,5 тис. кандидатів.