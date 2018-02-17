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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72501 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87571 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90243 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109799 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

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Признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения ядерного оружия - МИД Японии

Признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения ядерного оружия - МИД Японии

Киев  •  УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущему режиму, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Японии Таро Коно на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

“Северная Корея с ее амбициями, включающими требование ухода американских военнослужащих с территории Корейского полуострова, а также объединение Севера и Юга на ее условиях, рассматривает ядерное оружие как важное средство по достижению своих целей. Именно поэтому мы ни в коем случае не должны признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием. Если мы примем ее как ядерную державу, это, как мне кажется, положит конец режиму, установленному в рамках ДНЯО”, - сказал он.

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По словам главы МИД Японии, международному сообществу “нельзя быть ослепленными северокорейской дипломатией улыбок; необходимо оказывать давление и сохранять режим нераспространения”.

Во время своего выступления министр Таро Коно также продемонстрировал фотографию, снятую патрульным самолетом Сил самообороны Японии 13 февраля. На ней запечатлено, как судно КНДР, внесенное в санкционный список Совета Безопасности ООН, переливало нефть с танкера под флагом Белиза в Восточно-Китайском море.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.

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