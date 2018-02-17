Признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения ядерного оружия - МИД Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущему режиму, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Японии Таро Коно на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
“Северная Корея с ее амбициями, включающими требование ухода американских военнослужащих с территории Корейского полуострова, а также объединение Севера и Юга на ее условиях, рассматривает ядерное оружие как важное средство по достижению своих целей. Именно поэтому мы ни в коем случае не должны признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием. Если мы примем ее как ядерную державу, это, как мне кажется, положит конец режиму, установленному в рамках ДНЯО”, - сказал он.
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По словам главы МИД Японии, международному сообществу “нельзя быть ослепленными северокорейской дипломатией улыбок; необходимо оказывать давление и сохранять режим нераспространения”.
Во время своего выступления министр Таро Коно также продемонстрировал фотографию, снятую патрульным самолетом Сил самообороны Японии 13 февраля. На ней запечатлено, как судно КНДР, внесенное в санкционный список Совета Безопасности ООН, переливало нефть с танкера под флагом Белиза в Восточно-Китайском море.
Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.