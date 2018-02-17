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Визнання КНДР ядерною державою може покласти край режиму нерозповсюдження ядерної зброї - МЗС Японії

Визнання КНДР ядерною державою може покласти край режиму нерозповсюдження ядерної зброї - МЗС Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Визнання світовою спільнотою КНДР як ядерної держави може покласти край поточного режиму, який регулює Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ Японії Таро Коно на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки, інформує УНН.

“Північна Корея з її амбіціями, що включають вимогу виведення американських військовослужбовців з території Корейського півострова, а також об’єднання Півночі і Півдня на її умовах, розглядаючи ядерну зброю як важливий засіб досягнення своїх цілей. Саме тому ми ні в якому разі не повинні визнавати Північну Корею як країну, яка має ядерну зброю. Якщо ми приймемо її як ядерну державу, це, як мені здається, покладе край режиму, встановленого в рамках Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї”, — сказав він.

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За словами очільника МЗС Японії, міжнародному співтовариству “не можна бути осліпленими північнокорейської дипломатією посмішок; необхідно чинити тиск і зберігати режим нерозповсюдження”.

Під час свого виступу міністр Таро Коно також продемонстрував фотографію, зняту патрульним літаком Сил самооборони Японії 13 лютого. На ній зображено, як судно КНДР, внесене до списку санкцій Ради Безпеки ООН, переливає нафту з танкера під прапором Белізу в Східно-Китайському морі.

Нагадаємо, 16 лютого 2018 року в столиці федеральної Баварії розпочалася 54-а міжнародна Конференція з безпеки.

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