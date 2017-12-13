Определился первый финалист Клубного чемпионата мира по футболу

По итогам основного времени противостояния на табло стадиона в Эль-Айне горели нули. Победный и единственный мяч во встрече забил Эвертон на 95й минуте.

В финале "Гремио" сыграет с победителем матча между "Аль-Джазира" (Абу-Даби) и мадридским "Реалом".

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Добавим, что финал клубного чемпионата мира пройдет 16 декабря. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".