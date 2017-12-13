Определился первый финалист Клубного чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бразильский ФК "Гремио" в полуфинале Клубного чемпионата мира нанес поражение мексиканской "Пачуци" и стал первым финалистом престижного турнира, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам основного времени противостояния на табло стадиона в Эль-Айне горели нули. Победный и единственный мяч во встрече забил Эвертон на 95й минуте.
В финале "Гремио" сыграет с победителем матча между "Аль-Джазира" (Абу-Даби) и мадридским "Реалом".
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Добавим, что финал клубного чемпионата мира пройдет 16 декабря. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".