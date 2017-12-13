Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Бразильський ФК "Греміо" у півфіналі Клубного чемпіонату світу наніс поразки мексиканській "Пачуці" та став першим фіналістом престижного турніру, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумками основного часу протистояння на табло стадіоні в Ель-Айні горіли нулі. Переможний та єдиний м'яч у зустрічі забив Евертон на 95 хвилині.
У фіналі "Греміо" зіграє з переможцем матчу між "Аль-Джазірою" (Абу-Дабі) і мадридським "Реалом".
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Додамо, що фінал клубного чемпіонату світу пройде 16 грудня. Чинним переможцем турніру є мадридський "Реал".