Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу

За підсумками основного часу протистояння на табло стадіоні в Ель-Айні горіли нулі. Переможний та єдиний м'яч у зустрічі забив Евертон на 95 хвилині.

У фіналі "Греміо" зіграє з переможцем матчу між "Аль-Джазірою" (Абу-Дабі) і мадридським "Реалом".

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Додамо, що фінал клубного чемпіонату світу пройде 16 грудня. Чинним переможцем турніру є мадридський "Реал".