Определился победитель киевского чемпионата Европы по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В киевском “Гидропарке” завершился чемпионат мира по мини-футболу в котором приняли участие 16 национальных команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финале ЧЕ чехи после разгрома обидчика сборной Украины Англии в полуфинале (5:0) встретились с румынами, которые в 1/2 финала в серии пенальти прошли Казахстан (2:2, 3:1 — по пен.). В результате чехи получили уверенную победу 4:1.
Таким образом, Чехия, которая уже шесть раз поднималась на пьедестал чемпионата Европы, сумела впервые в своей истории выиграть континентальное первенство.
Отметим, что третье место досталось Казахстана, в бронзовом финале обыграл Англию — 2:0.
Напомним, что Украина выиграла групповой этап соревнований, но потом не осилила Англию в серии послематчевых пенальти.