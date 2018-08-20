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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определился победитель киевского чемпионата Европы по мини-футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В киевском “Гидропарке” завершился чемпионат мира по мини-футболу в котором приняли участие 16 национальных команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Определился победитель киевского чемпионата Европы по мини-футболу

В финале ЧЕ чехи после разгрома обидчика сборной Украины Англии в полуфинале (5:0) встретились с румынами, которые в 1/2 финала в серии пенальти прошли Казахстан (2:2, 3:1 — по пен.). В результате чехи получили уверенную победу 4:1.

Таким образом, Чехия, которая уже шесть раз поднималась на пьедестал чемпионата Европы, сумела впервые в своей истории выиграть континентальное первенство.

Отметим, что третье место досталось Казахстана, в бронзовом финале обыграл Англию — 2:0.

Напомним, что Украина выиграла групповой этап соревнований, но потом не осилила Англию в серии послематчевых пенальти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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