Визначився переможець київського чемпіонату Європи з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У київському “Гідропарку” завершився чемпіонат світу з міні-футболу в якому прийняли участь 16 національних команд, повідомляє УНН із посиланням на сайт змагань.
У фіналі ЧЄ чехи після розгрому кривдника збірної України Англії в півфіналі (5:0) зустрілися з румунами, які в 1/2 фіналу в серії пенальті пройшли Казахстан (2:2, 3:1 — по пен.). Як наслідок чехи одержали впевнену звитягу 4:1.
Таким чином, Чехія, яка вже шість разів піднімалася на п’єдестал чемпіонату Європи, зуміла вперше в своїй історії виграти континентальну першість.
Відзначимо, що третє місце дісталося Казахстану, який в бронзовому фіналі обіграв Англію — 2:0.
Нагадаємо, що України виграла груповий етап змагань, але потім не посилила Англію в серії післяматчевих пенальті.