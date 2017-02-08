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Определился последний спарринг-партнер "Шахтера" на сборах в Португалии

Киев • УНН

 • 8834 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Заключительный спарринг на португальском сборе донецкий "Шахтер" проведет с клубом Португалии "Риу Аве", информирует УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Определился последний спарринг-партнер "Шахтера" на сборах в Португалии

Матч состоится 10-го февраля на домашнем стадионе португальцев в Вила-ду-Конде. Начало в 12:30 по киевскому времени.
Примечательно, что "Риу Аве" занимает 9-е место в нынешнем розыгрыше португальской Примейры.

Напомним, что "горняки" провели восемь контрольных поединков, получив 6 побед и 2 ничьи. Статистика забитых и пропущенных мячей 21:6.

Добавим также, уже 16 февраля коллектив Пауло Фонсеки продолжит выступления в Лиге Европы гостевым поединком с испанской "Сельтой".

Как сообщал УНН, донецкий "Шахтер" занял третье место на турнире "Atlantic Cup".

Украинские Национальные Новости

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