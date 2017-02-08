Визначився останній спаринг-партнер "Шахтаря" на зборах в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Заключний спаринг на португальському зборі донецький "Шахтар" проведе із клубом Португалії "Ріу Аве", інформує УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
Матч відбудеться 10-го лютого на домашньому стадіоні португальців у Віла-ду-Конде. Початок о 12:30 за київським часом.
Примітно, що "Ріу Аве" займає 9-те місце в нинішньому розіграші португальської Прімейри.
Нагадаємо, що наразі "гірники" провели вісім контрольних поєдинків, одержавши 6 перемог і 2 нічиї. Статистика забитих та пропущених м'ячів 21:6.
Додамо також, вже 16-го лютого колектив Пауло Фонсеки продовжить виступи у Лізі Європи гостьовим поєдинком з іспанською "Сельтою".
Як повідомляв УНН, донецький "Шахтар" зайняв третє місце на турнірі "Atlantic Cup".