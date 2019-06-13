Определился календарь матчей нового сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время общего собрания клубов Украинской Премьер-Лиги состоялось утверждение календаря первого круга первого этапа Чемпионата УПЛ сезона 2019/20 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
В стартовом туре чемпионата действующий чемпион "Шахтер" будет гостить у бронзового призера соревнований "Александрии". Вице-чемпион киевское "Динамо" также начнет выступления в гостях - матчем с "Карпатами".
Другие поединки первого тура:
"Десна" - "Львов"
"Ворскла" - "Заря"
"Днепр-1" - "Олимпик"
"Колос" - "Мариуполь".
Отметим, что украинское "классико" пройдет уже в третьем туре на поле киевского "Динамо".