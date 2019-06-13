Определился календарь матчей нового сезона УПЛ

В стартовом туре чемпионата действующий чемпион "Шахтер" будет гостить у бронзового призера соревнований "Александрии". Вице-чемпион киевское "Динамо" также начнет выступления в гостях - матчем с "Карпатами".

Другие поединки первого тура:

"Десна" - "Львов"

"Ворскла" - "Заря"

"Днепр-1" - "Олимпик"

"Колос" - "Мариуполь".

Отметим, что украинское "классико" пройдет уже в третьем туре на поле киевского "Динамо".