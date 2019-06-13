Визначився календар поєдинків нового сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час Загальних зборів клубів Української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола першого етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20 років. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
У стартовому турі чемпіонату чинний чемпіон "Шахтар" гостюватиме у бронзового призера змагань "Олександрії". Віце-чемпіон київське "Динамо" також розпочне виступи в гостях – матчем із "Карпатами".
Інші поєдинки першого туру:
"Десна" – "Львів"
"Ворскла" – "Зоря"
"Дніпро-1" – "Олімпік"
"Колос" - "Маріуполь".
Відзначимо, що українське "класико" пройде вже в третьому турі на полі київського "Динамо".