Определился второй финалист Украинской хоккейной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. ХК “Кременчуг” одержал волевую победу в овертайме в третьем (домашнем) матче полуфинала над “Белым Барсом” полуфинальной серии УХЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Поединок команды начали на скоростях, опасно атакуя ворота противника, очевидно, сделав ставку на быстрый гол. С этой ставкой наставник белоцерковчан не прогадал — уже на третьей минуте периода Никита Лесников, благодаря пасу Владислава Куцевича, открыл счет в матче. Закрепила свой успех команда Константина Буценко уже через пять минут, когда Кирилл Бондаренко смог воспользоваться численным преимуществом “барсов” и пробить Виталия Власенко — 0:2.
Отыграться кременчужан получилось в этом же периоде — Всеволод Толстушко реализовал первый большинство для “Кременчуга”, однако, минимальный разрыв в счете продержался ровно 20 секунд — сразу после прострела 43-го номера “горожан”, Максим Разумов реализовал свой индивидуальный проход, сделав цифры на табло 1:3 в пользу гостей.
Вторую двадцатиминутку хозяева начали с молниеносной шайбы Дмитрия Чернышенко, который показал качественную работу над ошибками кременчужан во время первого перерыва. Но недолго на улице “горожан” был праздник — ненужное удаление сыграло на руку “Барсу”, и Кирилл Бондаренко сделал дубль, тем самым снова увеличив разрыв между командами до двух шайб — 2:4.
На старте заключительного периода команда Александра Савицкого сделала огромный и частично героический рывок к победе — благодаря точным броскам Сергея Алексаняна-Петровича и Тимура Гриценко “Кременчуг” сравнял счет в поединке и перевел игру в овертайм.
Начав дополнительный период в большинстве, “Кременчуг” прощупал почву у чужих ворот, и как только составы команд стали равными, забросил победную шайбу — Дмитрий Чернышенко подставил клюшку под прострел Антона Бойкова, и вывел свою команду в финал второго этапа чемпионата — 5:4.
Таким образом, хоккеисты “Белого Барса” закончили выступления в этом сезоне, уступив в серии с результатом 0:3.
Отметим, что “Кременчуг” второй год подряд вышел в финал плей-офф УХЛ, где уже через три дня сразится с действующим чемпионом Украины “Донбассом”.