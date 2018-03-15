Визначився другий фіналіст Української хокейної ліги

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КИЇВ. 15 березня. УНН. ХК “Кременчук” здобув вольову перемогу в овертаймі у третьому (домашньому) матчі півфіналу над “Білим Барсом” півфінальної серії УХЛ, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Поєдинок команди почали на швидкостях, небезпечно атакуючи ворота противника, очевидно, зробивши ставку на швидкий гол. З цією ставкою наставник білоцерківців не прогадав — вже на третій хвилині періоду Микита Лєсніков, завдяки пасу Владислава Куцевича, відкрив рахунок в матчі. Закріпила свій успіх команда Костянтина Буценка вже через п’ять хвилин, коли Кирило Бондаренко зміг скористатися чисельною перевагою “барсів” і пробити Віталія Власенко — 0:2.

Відігратися кременчужанам вийшло в цьому ж періоді — Всеволод Толстушко реалізував перший більшість для “Кременчука”, проте, мінімальний розрив в рахунку протримався рівно 20 секунд — відразу після прострілу 43-го номера “городян”, Максим Разумов реалізував свій індивідуальний прохід, зробивши цифри на табло 1:3 на користь гостей.

Другу двадцятихвилинку господарі почали з блискавичною шайби Дмитра Чернишенка, який показав якісну роботу над помилками кременчужан під час першої перерви. Але недовго на вулиці “городян” було свято — непотрібне вилучення зіграло на руку “барсам”, і Кирило Бондаренко зробив дубль, тим самим знову збільшивши розрив між командами до двох шайб — 2:4.

На старті заключного періоду команда Олександра Савицького зробила величезний і частково героїчний ривок до перемоги — завдяки точним кидкам Сергія Алексаняна-Петровича і Тимура Гриценко “Кременчук” зрівняв рахунок у поєдинку і перевів гру в овертайм.

Почавши додатковий період в більшості, “Кременчук” прощупав ґрунт біля чужих воріт, і як тільки склади команд стали рівними, закинув переможну шайбу — Дмитро Чернишенко підставив ключку під простріл Антона Бойкова, і вивів свою команду у фінал другого етапу чемпіонату — 5:4.

Таким чином, хокеїсти “Білого Барса” закінчили виступи в цьому сезоні, поступившись в серії з результатом 0:3.

Відзначимо, що “Кременчук” другий рік поспіль вийшов у фінал плей-оф УХЛ, в якому вже через три дні битиметься з чинним чемпіоном України “Донбасом”.

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