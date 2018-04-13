Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
В двухматчевых противостояниях лондонский "Арсенал" сразится с мадридским "Атлетико", а французский "Марсель" с австрийским "Зальцбургом".
В процессе жеребьевки участие принимал посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль.
Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая.
Добавим, из этой четверки имеет опыт выигрыша Кубка УЕФА/Лиги Европы только "Атлетико" (2010, 2012).