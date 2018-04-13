Определились полуфинальные пары Лиги Европы

В двухматчевых противостояниях лондонский "Арсенал" сразится с мадридским "Атлетико", а французский "Марсель" с австрийским "Зальцбургом".

В процессе жеребьевки участие принимал посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль.

Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая.

Добавим, из этой четверки имеет опыт выигрыша Кубка УЕФА/Лиги Европы только "Атлетико" (2010, 2012).