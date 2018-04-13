Визначилися півфінальні пари Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

У двоматчевих протистояннях лондонський "Арсенал" змагатиметься з мадридським "Атлетіко", а французький "Марсель" із австрійським "Зальцбургом".

У процесі жеребу участь приймав посол фіналу Ліги Європи Ерік Абідаль.

Варто відзначити, що перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 26 квітня, матчі-відповіді - 3 травня.

Додамо, з цієї четвірки має досвід виграшу Кубку УЄФА/Ліги Європи тільки "Атлетіко" (2010, 2012).

Українські Національні Новини

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