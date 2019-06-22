Определились обладатели первых медалей ИИ Европейских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Минске в рамках второго соревновательного дня состоялся розыгрыш первого комплекта медалей, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте в финальном противостоянии россияне Черноусов и Батсарашкина победили сербскую пару Арунович/Микец — 17:9.
В баталии за “бронзу” немцы Сандра и Кристиан Райц оказались сильнее хозяев соревнований Викторию Чайку и Абдул-Азиза Курди — 16:8.
Отметим, что украинский дуэт Полина Конарьова Павел Коростылев в квалификации показал 6-е место (574 балла) и пробился в топ-8, где не сумел зацепиться за медали. Другая украинская пара Костевич/Омельчук не прошли квалификацию — 10 место (572).
Добавим, в общем по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте были представлены 27 дуэтов.