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Визначились володарі перших медалей ІІ Європейських ігор

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Мінську в рамках другого змагального дня відбувся розіграш першого комплекту медалей, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Визначились володарі перших медалей ІІ Європейських ігор

У змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 м в міксті у фінальному протистоянні росіяни Черноусов і Батсарашкіна перемогли сербську пару Аруновіч/Мікец — 17:9.

У баталії за “бронзу” німці Сандра і Крістіан Райц виявилися сильнішими за господарів змагань Вікторію Чайку та Абдул-Азіза Курді — 16:8.

Відзначимо, що український дует Поліна Конарьова-Павло Коростильов у кваліфікації продемонстрував 6-те місце (574 бали) і пробився до топ-8, де не зумів зачепитися за медалі. Інша українська пара Костевич/Омельчук не пройшли кваліфікацію — 10 місце (572).

Додамо, загалом зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 м в міксті були представлені 27 дуетів.

Українські Національні Новини

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