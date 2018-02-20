Определились все участники четвертьфинала по мужскому хоккею на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В одиннадцатый соревновательный день на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пхенчхане, состоялись поединки 1/8 финала турнира по мужскому хоккею, передает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады-2018.
В стартовой встрече США без проблем справились со Словакией — 5:1. Дубль у победителей оформил Донато, также забросали Висневски, Роэ и Аркобелло. Следующее противостояние между Норвегией и Словенией закончилось лишь в овертайме. Благодаря шайбе Бонсаксена норвежцы торжествовали 2:1.
Еще одна встреча также завершилась в дополнительное время — Германия преодолела сопротивление Швейцарии 2:1. В другой игре Финляндия разобралась с хозяевами соревнований Южной Кореей 5:2.
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Вашему вниманию пары 1/4 финала турнира:
Швеция — Германия
Канада — Финляндия
Чехия — США
ОАР — Норвегия.
Добавим также, все поединки будущей стадии соревнований пройдут уже завтра, 21 февраля.