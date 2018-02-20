Визначились усі учасники чвертьфіналу з чоловічого хокею на Олімпіаді

У стартовій зустрічі США не мали проблем із Словаччиною – 5:1. Дубль у переможців оформив Донато, також закидали Вісневскі, Рое і Аркобелло. Наступне протистояння між Норвегією та Словенією закінчилося лише в овертаймі. Завдяки шайбі Бонсаксена норвежці тріумфували 2:1.

Ще одна зустріч також завершилася в додатковий час – Німеччина подолала спротив Швейцарії 2:1. В іншій грі Фінляндія розібралася із господарями змагань Південною Кореєю 5:2.

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До вашої уваги пари 1/4 фіналу турніру:

Швеція – Німеччина

Канада – Фінляндія

Чехія – США

ОАР – Норвегія.

Додамо також, усі поєдинки майбутньої стадії змагань пройдуть вже завтра, 21 лютого.