Визначились усі учасники чвертьфіналу з чоловічого хокею на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В одинадцятий змагальний день на зимових Олімпійських іграх, які тривають у Пхьончхані, відбулися поєдинки 1/8 фіналу турніру з чоловічого хокею, передає УНН з посиланням на сайт Олімпіади-2018.
У стартовій зустрічі США не мали проблем із Словаччиною – 5:1. Дубль у переможців оформив Донато, також закидали Вісневскі, Рое і Аркобелло. Наступне протистояння між Норвегією та Словенією закінчилося лише в овертаймі. Завдяки шайбі Бонсаксена норвежці тріумфували 2:1.
Ще одна зустріч також завершилася в додатковий час – Німеччина подолала спротив Швейцарії 2:1. В іншій грі Фінляндія розібралася із господарями змагань Південною Кореєю 5:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та Канада розіграють "золото" в жіночому хокеї на Олімпіаді-2018
До вашої уваги пари 1/4 фіналу турніру:
Швеція – Німеччина
Канада – Фінляндія
Чехія – США
ОАР – Норвегія.
Додамо також, усі поєдинки майбутньої стадії змагань пройдуть вже завтра, 21 лютого.