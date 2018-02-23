Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Пятнадцатью матчами в ответ закончилась стадия 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Австрийский “Ред Булл Зальцбург”, который не потерпел ни одного поражения в нынешнем розыгрыше турнира, обыграл дома испанский “Реал Сосьедад” 2:1, и с общим двухматчевого счетом 4:3 пробился в следующий раунд.
Лондонский “Арсенал” несмотря на домашнее поражение от шведского “Эстерсунда” 1:2 пробился в следующий круг (4:2 общий результат).
Дортмундская “Боруссия” без украинца Ярмоленко сыграла вничью в гостях с итальянской “Аталантой” и также получила путевку в 1/8 финала (1:1, 2:1).
Два итальянские участники также пробились дальше. “Лацио” разгромил “Стяуа” 5:1 (первая игра 0:1), “Милан” дважды разобрался с “Лудогорца” (3:0, 1:0). А “Наполи” за меньшего количества голов на выезде выбыл из борьбы в противостоянии с немецким СБ “Лейпциг” (2:0, 1:3).
Добавим, что в следующий раунд дальше прошли также: “Динамо” Киев, “Локомотив” Москва, “Атлетико”, “Виктория Пльзень”, “Лион”, “Зенит”, “Спортинг”, “Атлетик” Бильбао, “Марсель”. Вчера первым участником 1/8 финала стал ФК “ЦСКА”.