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Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. П'ятнадцятьма матчами у відповідь закінчилася стадія 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Австрійський “Ред Булл Зальцбург”, який не зазнав жодної поразки у цьогорічному розіграші турніру, обіграв вдома іспанський “Реал Сосьєдад” 2:1, і з загальним двоматчевим рахунком 4:3 пробився до наступного раунду.

Лондонський “Арсенал” попри домашню поразку від шведського “Естерсунда” 1:2 пробився до наступного кола (4:2 загальний результат).

Дортмундська “Борусія” без українця Ярмоленка зіграла внічию в гостях з італійською “Аталантою” і також одержала путівку до 1/8 фіналу (1:1, 2:1).

Два італійські учасники також пробилися далі. “Лаціо” розгромив “Стяуа” 5:1 (перша гра 0:1), “Мілан” двічі розібрався з “Лудогорцем” (3:0, 1:0). Натомість “Наполі” через меншу кількість голів на виїзді вибув з боротьби у протистоянні з німецьким РБ “Лейпциг” (2:0, 1:3).

Додамо, що до наступного раунду далі пройшли також: “Динамо” Київ, “Локомотив” Москва, “Атлетіко”, “Вікторія Пльзень”, “Ліон”, “Зеніт”, “Спортінг”, “Атлетік” Більбао, “Марсель”. Вчора першим учасником 1/8 фіналу став ФК “ЦСКА”.

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