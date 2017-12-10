Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16596 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31507 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102669 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111319 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132409 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106976 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108495 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113259 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117448 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123212 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира

Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 18965 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Клубном чемпионате мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, стали известны все участники 1/2 финала, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

"Аль-Джазира" обыграла "Урава Ред Даймондс" на стадии четвертьфинала 1:0 и теперь 13 декабря сыграет против одного из фаворитов на титул мадридского "Реала".

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Вторую пару полуфиналистов составили мексиканская "Пачука" и бразильский "Гремио", которые сыграют 12 декабря. "Пачука" лишь в экстра-тайме вырвала победу у "Видад" из Марокко (1: 0).

Заметим, что всего раз турнир выигрывала "Барселона" - 3 титула. У "Реала" и бразильского "Коринтианса" по 2 чемпионства.

Украинские Национальные Новости

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