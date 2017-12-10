Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Клубном чемпионате мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, стали известны все участники 1/2 финала, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
"Аль-Джазира" обыграла "Урава Ред Даймондс" на стадии четвертьфинала 1:0 и теперь 13 декабря сыграет против одного из фаворитов на титул мадридского "Реала".
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Вторую пару полуфиналистов составили мексиканская "Пачука" и бразильский "Гремио", которые сыграют 12 декабря. "Пачука" лишь в экстра-тайме вырвала победу у "Видад" из Марокко (1: 0).
Заметим, что всего раз турнир выигрывала "Барселона" - 3 титула. У "Реала" и бразильского "Коринтианса" по 2 чемпионства.