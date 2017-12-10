Визначились усі півфіналісти Клубного чемпіонату світу

"Аль-Джазіра" обіграла "Урава Ред Даймондс" на стадії чвертьфіналу 1:0 і тепер 13 грудня зіграє проти одного із фаворитів на титул мадридського "Реала".

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Другу пару півфіналістів склали мексиканська "Пачука" і бразильський "Греміо", які зіграють 12 грудня. "Пачука" лише в екстра-таймі вирвала звитягу у "Відад" з Марокко (1:0).

Зауважимо, що найбільше разів турнір вигравала "Барселона" – 3 титули. У "Реала" та бразильського "Корінтіанса" по 2 чемпіонства.