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Определились все команды-участницы четвертьфинала Лиги Европы

Киев • УНН

 • 8416 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Пятью встречами в ответ подошел к завершению раунд 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Определились все команды-участницы четвертьфинала Лиги Европы

Лондонский “Арсенал” имел непростую задачу в домашней встрече с французским “Ренном”, а именно отыграться после счета 1:3. С этим подопечные Унаи Эмери справились — дубль оформил Обамеянг, еще одно взятие в активе Мейтленда-Найлса. Итак итог двух противостояний 4:3 в пользу “канониров”.

Настоящий триллер состоялся в Праге, где “Славия” принимала “Севилью”. Основное время закончилось со счетом 2:2, как и первая встреча коллективов, поэтому для решения победителя необходимы были дополнительные 15-минутки в которых хозяева отличились дважды (всего забивали за матч Нгадеу-Нгаджуи, Соучек, ван Бюрен и Траоре), а испанцы один раз (Бен-Йеддер, Мунир Васкес) — 6:5 по итогам двух игр.

В других противостояниях “Бенфика” выиграла у “Динамо” Загреб 3:0 (первая встреча 0:1), “Интер” потерпел поражение от “Айнтрахта” Ф. 0:1 (0:0), а “Влиьяреал” во второй раз обыграл “Зенит” 2:1 (3:1).

Добавим, что жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Украинские Национальные Новости

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