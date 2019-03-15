Визначились усі команди-учасниці чвертьфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. П’ятьма зустрічами у відповідь підбіг до завершення раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Лондонський “Арсенал” мав непросту задачу в домашній зустрічі із французьким “Ренном”, а саме відігратися після рахунку 1:3. З цим підопічні Унай Емері впоралися — дубль оформив Обамеянг, ще одне взяття в активі Мейтленда-Найлса. Отже підсумок двох протистоянь 4:3 на користь “канонірів”.
Справжній трилер відбувся у Празі, де “Славія” приймала “Севілью”. Основний час закінчився з рахунком 2:2, як і перша зустріч колективів, тому для вирішення переможця необхідні були додаткові 15-хвилинки в яких господарі відзначились двічі (загалом забивали за матч Нгадеу-Нгаджуі, Соучек, ван Бурен та Траоре), а іспанці одного разу (Бен-Йеддер, Мунір, Васкес) — 6:5 за підсумками двох ігор.
В інших протистояннях “Бенфіка” виграла у “Динамо” Загреб 3:0 (перша зустріч 0:1), “Інтер” зазнав поразки від “Айнтрахту” Ф. 0:1 (0:0), а “Вліьяреал” вдруге обіграв “Зеніт” 2:1 (3:1).
Додамо, що жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА пройде сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.