Определились еще два участника четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Состоялись несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Как и ожидалось очередные путевки в следующий этап получили команды из Суперлиги. В паре “Днепр” — “СумГУ” днепряне победили соперников 97:48 и 91:60.
Сразу шесть игроков из состава “Днепра” набрали более 10 очков за второй матч: Натяжко, Ревзин, Закурдаев, Кушниров, Шундель, Прокопенко.
Действующие чемпионы Украины “Черкасские Мавпы” не имели проблем с любительским коллективом из Киева БК “Шаманы”. В Киеве столичные потерпели поражение 59:93, а в домашней игре “Обезьяны” еще больше разгромили оппонентов — 107:56.
Отметим, что “Днепр” в четвертьфинале выступит против другого коллектива из Суперлиги — “Запорожье”. “Черкасские Мавпы” будут бороться с “Киев-Баскет”.