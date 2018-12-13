Визначились ще два учасники чвертьфіналу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Відбулися кілька поєдинків у відповідь 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Як і очікувалось чергові путівки до наступного етапу отримали команди з Суперліги. У парі “Дніпро” — “СумДУ” дніпряни перемогли суперників 97:48 і 91:60.
Одразу шість гравців зі складу “Дніпра” набрали понад 10 очок за другий матч: Натяжко, Ревзін, Закурдаєв, Кушніров, Шундель, Прокопенко.
Чинні чемпіони України “Черкаські Мавпи” не мали проблем із аматорським колективом з Києва БК “Шамани”. У Києві столичні зазнали поразки 59:93, а у домашній грі “Мавпи” ще більше розгромили опонентів — 107:56.
Відзначимо, що “Дніпро” у чвертьфіналі виступить проти іншого колективу з Суперліги — “Запоріжжя”. “Черкаські Мавпи” боротимуться із “Київ-Баскет”.