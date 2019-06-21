Определились первые соперники "Шахтера" в межсезонье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Донецкий "Шахтер" объявил спарринг-партнеров по первому этапу подготовки к новому сезону, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
24 июня подопечные Луиша Каштру отправятся в Грассау. В Германии "оранжево-черные" тренироваться до 30 числа и проведут два контрольных поединка:
26 июня против ФК "Лудогорец" (Разград, Болгария)
30 июня против "ЦСКА" (София, Болгария).
Как сообщал УНН, ранее "Динамо" определилось с одним из соперников летом.