Определились первые соперники "Шахтера" в межсезонье

24 июня подопечные Луиша Каштру отправятся в Грассау. В Германии "оранжево-черные" тренироваться до 30 числа и проведут два контрольных поединка:

26 июня против ФК "Лудогорец" (Разград, Болгария)

30 июня против "ЦСКА" (София, Болгария).

Как сообщал УНН, ранее "Динамо" определилось с одним из соперников летом.