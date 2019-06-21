Визначились перші суперники "Шахтаря" в міжсезонні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Донецький "Шахтаря" оголосив спаринг-партнерів по першому етапі підготовки до нового сезону, передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
24 червня підопічні Луїша Каштру відправляться в Грассау. У Німеччині "оранжево-чорні" тренуватимуться до 30 числа і проведуть два контрольні поєдинки:
26 червня проти ФК "Лудогорець" (Разград, Болгарія)
30 червня проти "ЦСКА" (Софія, Болгарія).
Як повідомляв УНН, раніше "Динамо" визначилось із одним із суперників влітку.