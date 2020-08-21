Определились четыре участника второго этапа плей-офф Кубка Стэнли

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90316 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103396 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128999 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108632 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128795 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101604 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102364 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Определились четыре участника второго этапа плей-офф Кубка Стэнли

Определились четыре участника второго этапа плей-офф Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. По итогам пяти поединков стали известны еще три участника второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

По итогам овертайма “Тампа-Бэй Лайтнинг” завоевал победу со счетом 4:3 в пятом матче и всей серии первого раунда плей-офф против “Коламбуса” — 4:1.

“Тампа” стала первой командой Восточной конференции, вышла во второй раунд плей-офф. Они взяли реванш у “Коламбуса”, который в прошлом году в серии первого раунда переиграл их (4:0).

Также “Бостон Брюинз” обыграл “Каролину” благодаря двум шайбам в большинстве в конце второго периода в исполнении Давида Крейчи и Патриса Бержерона — 2:1.

“Колорадо” также получил путевку в следующий этап благодаря выигрышу над “Аризоной” — 7:1, Счет в серии, как и в двух предыдущих — 4:1.

Стоит отметить, что ранее первый раунд плей-офф преодолели хоккеисты “Вегас”, которые одолели “Чикаго” в серии со счетом 4:1.

Украинские Национальные Новости

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