Определились четыре участника второго этапа плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По итогам пяти поединков стали известны еще три участника второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
По итогам овертайма “Тампа-Бэй Лайтнинг” завоевал победу со счетом 4:3 в пятом матче и всей серии первого раунда плей-офф против “Коламбуса” — 4:1.
“Тампа” стала первой командой Восточной конференции, вышла во второй раунд плей-офф. Они взяли реванш у “Коламбуса”, который в прошлом году в серии первого раунда переиграл их (4:0).
Также “Бостон Брюинз” обыграл “Каролину” благодаря двум шайбам в большинстве в конце второго периода в исполнении Давида Крейчи и Патриса Бержерона — 2:1.
“Колорадо” также получил путевку в следующий этап благодаря выигрышу над “Аризоной” — 7:1, Счет в серии, как и в двух предыдущих — 4:1.
Стоит отметить, что ранее первый раунд плей-офф преодолели хоккеисты “Вегас”, которые одолели “Чикаго” в серии со счетом 4:1.