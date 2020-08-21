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Визначились чотири учасники другого етапу плей-офф Кубка Стенлі

Визначились чотири учасники другого етапу плей-офф Кубка Стенлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. За підсумками п'яти поєдинків стали відомими ще три учасники другого раунду плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

За підсумками овертайму “Тампа-Бей Лайтнінг” завоював перемогу з рахунком 4:3 в п’ятому матчі і всій серії першого раунду плей-офф проти “Коламбуса” — 4:1.

“Тампа” стала першою командою Східної конференції, яка вийшла до другого раунду плей-офф. Вони взяли реванш у “Коламбуса”, який в минулому році в серії першого раунду переграв їх (4:0).

Також “Бостон Брюїнз” обіграв “Кароліну” завдяки двом шайбам у більшості в кінці другого періоду у виконанні Давида Крейчі і Патріса Бержерона — 2:1.

“Колорадо” також отримав путівку до наступного етапу завдяки виграшу над “Арізоною” — 7:1, Рахунок у серії, як і у двох попередніх — 4:1.

Варто відзначити, що раніше перший раунду плей-офф подолали хокеїсти “Вегасу”, які здолали “Чикаго” у серії з рахунком 4:1.

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