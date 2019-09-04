Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По итогам четвертьфинальных поединков Открытого чемпионата США по теннису стала известна соперница Элины Свитолиной по следующему этапу соревнований, сообщает УНН.
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале US Open выиграла у китаянки Ван Цян с разгромным счетом - 6:1, 6:0.
Игра длилась всего 44 минуты. На счету Уильямс 1 эйс, 24 виннерса, 1 двойная и 10 невынужденных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов - 5 из 5.
Примечательно, что победа стала для нее сотой на американском Мейджоре.
Добавим, за выход в финал турнира американка поспорит с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.