Визначилась суперниця Світоліної по півфіналу US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За підсумками чвертьфінальних поєдинків Відкритого чемпіонату США з тенісу стала відома суперниця Еліни Світоліної по наступному етапу змагань, повідомляє УНН.
Американська тенісистка Серена Вільямс у чвертьфіналі US Open виграла у китаянки Ван Цян з розгромним рахунком - 6:1, 6:0.
Гра тривала всього 44 хвилини. На рахунку Вільямс 1 ейс, 24 віннерси, 1 подвійна і 10 невимушених помилок і стовідсоткова реалізація брейк-пойнтів - 5 з 5.
Примітно, що перемога стала для неї сотою на американському мейджорі.
Додамо, за вихід до фіналу турніру американка посперечається з першою ракеткою України Еліною Світоліною.