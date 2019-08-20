Определилась бригада арбитров матча Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с судейскими назначениями на первые матчи квалификационного этапа плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
Назначение на поединок между испанским клубом “Эспаньолом” и украинской командой “Заря”, который пройдет в Барселоне, получили немецкие судьи.
Главным в поле станет Тобиас Штилер. Ему будут помогать Майкл Пикель, Кристиан Гиттельман. Четвертым рефери назначен Харм Осмерс.
Делегатом УЕФА выступит Жиль Петтимангин из Франции.
Добавим, что противостояние в Барселоне пройдет 22 августа в 22:00.